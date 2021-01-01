Созданный ведущей немецкой командой дизайнеров, кабинет руководителя ATLAS демонстрирует исключительное внимание к деталям и качеству. Как флагманский шедевр, он призван показать ориентированный на будущее и интеллектуальный опыт работы.

Кабинет ATLAS оснащён электромотором, позволяющим настраивать высоту стола в интервале от 750 мм до 1140 мм с помощью сенсорного 3D-датчика жестов. Встроенный в столешницу цифровой дисплей показывает высоту столешницы в реальном времени — даже во время процесса подъёма и спуска.

Кабинет ATLAS создан для амбициозных и дальновидных руководителей, которые хотят создавать тренды и возглавлять изменения.

