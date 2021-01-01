Кабинет руководителя Atlas

Поручень в форме ромба изготовлен из того же материала, что и цилиндры роскошных автомобилей, и обладает в 100 раз большей усталостной долговечностью, чем стандартные, плюс на 20% более высокая твердость поверхности и на 20% более высокая износостойкость и коррозионная стойкость. Значение шероховатости поверхности составляет всего ≤ Ra0,05 мкм, а подлокотник покрыт натуральной кожей, чтобы обеспечить ощущение тепла и мягкости.
Широкие подлокотники, облегающие спинку сиденья, напоминают нефритовый пояс и демонстрируют королевский темперамент.