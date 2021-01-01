Хорошая обстановка
хорошая обстановка

Кабинет руководителя Atlas

Созданный ведущей немецкой командой дизайнеров, кабинет руководителя ATLAS демонстрирует исключительное внимание к деталям и качеству. Как флагманский шедевр, он призван показать ориентированный на будущее и интеллектуальный опыт работы.
Кабинет ATLAS оснащён электромотором, позволяющим настраивать высоту стола в интервале от 750 мм до 1140 мм с помощью сенсорного 3D-датчика жестов. Встроенный в столешницу цифровой дисплей показывает высоту столешницы в реальном времени — даже во время процесса подъёма и спуска.
Кабинет ATLAS создан для амбициозных и дальновидных руководителей, которые хотят создавать тренды и возглавлять изменения.
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Очарование шпона
В коллекцию ATLAS входят: столы руководителя, шкафы и кожаные кресла.
Коллекция выполнена в декоре североамериканский орех с технологией 3D-волочения проволоки для создания стереоскопических и полных древесных зерен. Такая текстура обеспечивает не только эстетичный внешний вид, но и приятные, тонкие прикосновения под кончиками пальцев.
Поверхность
Столешница имеет гладкую поверхность без стыков. Постепенное уменьшение от 70 мм до 10 мм (от центра к краям) в полной мере отображает эстетику её тонкости.
В тумбе открытие ящиков по отпечатку пальца. Верхний топ тумбы и внутренние части ящиков отделаны термостойкой и износостойкой кожей.
Опоры выполнены из цельного куска стальной пластины, без шва.
3D-датчик жестов
Благодаря встроенному 3D-датчику жестов Atlas имеет автоматический диапазон подъема от 750 до 1140 мм. Мы также впервые добавили функцию цифрового дисплея в офисную мебель. Вы можете использовать это для проверки в реальном времени высоты столешницы во время подъема и опускания.
Беспроводные зарядки, мобильные электрические блоки, ноль шума, ноль проводов — ATLAS обеспечивает опыт идеального взаимодействия вашего профессионализма и первоклассных технологий.
Кресло руководителя Atlas
Четкие линии олицетворяют уникальность и уверенность, в то время как классические изгибы создают идеальный баланс между жёсткостью и мягкостью. Утончённая техника и элегантный дизайн открывают безграничные возможности.
Стройная форма
Высота спинки составляет 790 мм, а ширина - 380 мм. Ее тонкий профиль толщиной всего 25 мм обеспечивает плавный изгиб, который идеально сочетается с вашим телом.
Тщательно подобранная кожа с изысканной прострочкой создаёт приятные тактильные ощущения от прикосновений к вашим пальцам. ATLAS — комфорт, удовольствие и спокойcтвие.
Поручень в форме ромба
Поручень в форме ромба изготовлен из того же материала, что и цилиндры роскошных автомобилей, и обладает в 100 раз большей усталостной долговечностью, чем стандартные, плюс на 20% более высокая твердость поверхности и на 20% более высокая износостойкость и коррозионная стойкость. Значение шероховатости поверхности составляет всего ≤ Ra0,05 мкм, а подлокотник покрыт натуральной кожей, чтобы обеспечить ощущение тепла и мягкости.
Широкие подлокотники, облегающие спинку сиденья, напоминают нефритовый пояс и демонстрируют королевский темперамент.
Подушка в форме 3D
Следуя принципам оптимального распределения веса тела, в задней, средней и передней частях подушки используется поролон разной твердости. Пенопласт высокой плотности 135N в задней части является упругим и недеформируемым. Рассеивание и сброс давления.Мягкая пена 60N и конструкция скольжения на 15 градусов спереди удобны и обеспечивают поддержку.
Цвета коллекции
Основные текстуры коллекции: североамериканский орех и черная кожа.
Североамериканский орех
Черная кожа
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